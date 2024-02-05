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جريمة بشعة.. يقتل زوجته وطفله وعائلتها بسبب رفع دعوى خلع ضده

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جريمة بشعة.. يقتل زوجته وطفله وعائلتها بسبب رفع دعوى خلع ضده

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ارشيفية
الإثنين، 05-02-2024 11:15 ص


شهدت ولاية مستغانم غرب الجزائر جريمة أسرية مروعة، نفذها أب بحق طفله وزوجته وعائلتها.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجاني نفذ جريمته البشعة في طفله وزوجته وعائلتها بدافع الانتقام، حيث قرر الجاني التخلص من أسرته وعائلة زوجته، بعد أن أقدمت الأخيرة على رفع دعوى خلع ضده.
وفي التفاصيل، اقتحم الجاني منزل عائلة زوجته، وقتلها مع والديها وطفلهما البالغ من العمر 4 سنوات.
ونفذ الجاني جريمته بسلاح أبيض "سكين"، وبعدما أجهز على المجني عليهم أضرم النار في المنزل.
وبعد ذلك، سلّم الجاني نفسه للشرطة التي أحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ اللازم ضده.

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