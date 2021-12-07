«تيغراي» تكسف سبب انسحابها من مدينتين أمام جيش آبي أحمد

الثلاثاء، 07-12-2021
12:16 م
علقت جبهة تحرير شعب تيغراي
المناهضة لحكومة إثيوبيا
، اليوم الاثنين، على
إعلان الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد استعادة بلدتين
استراتيجيتين.
وقال المتحدث باسم الجبهة غيتاشيو رضا، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر،
"لقد انسحبنا من مناطق شوا الشمالية وكومبولشا وديسي كجزء من خطتنا. لم تكن
هناك وحدة نظامية كي تحرر هذه المدن، وسكانها يعلمون ذلك وجنرالات آبي أحمد أيضا
يعلمون ذلك. الأمور تمضي حسب خطتنا".
وأعلنت القوات الحكومية الإثيوبية، اليوم الاثنين، استعادتها السيطرة على
مدينتي ديسي وكومبولشا، شمالي البلاد، بالإضافة إلى بعض المدن الآخرى الواقعة في
وسط البلاد، التي كانت تسيطر عليها قوات جبهة تحرير تيغراي
.
وتقع المدينتان في جنوب إقليم أمهرا، شمالي البلاد ويعدان من المدن
الرئيسية في الإقليم، ويتمتعان بأهمية استراتيجية لقربهما من العاصمة أديس أبابا.
واندلعت الحرب
شمال إثيوبيا
، في نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات
جبهة تحرير تيغراي
التي تسيطر على إقليم تيغراي
الواقع شمالي إثيوبيا
، بعد إعلان
الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد،
وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
وقتل آلاف الإثيوبيين، ونزح آلاف آخرين من قراهم إلى مناطق أكثر أمنا،
ولجأوا إلى السودان المجاور، بفعل المعارك التي امتدت إلى إقليمي أمهرة وعفر
المجاورين.