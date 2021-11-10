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شاهد.. آبي أحمد يُعلق على هروب المسؤولين من العاصمة قبل اقتحام تيجراي

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آبي أحمد
Native
الأربعاء، 10-11-2021 10:25 ص
قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن أعداء بلاده روّجوا لانهيار العاصمة أديس أبابا وهروب المسؤولين إلى دول الجوار بهدف إثارة الذعر المصطنع في صفوف الشعب، وإرباك المجتمع الدولي.
وأكد أبي أحمد خلال كلمة في حفل أقامته إدارة العاصة أديس أبابا لجمع التبرعات لقوات الدفاع الإثيوبية، أن كل محاولاتهم باءت بالفشل.
وأضاف وفقا لإذاعة “فانا” الحكومية أن إثيوبيا لا تزال تهزم أعداءها وستكون رمزا لاستقلال الدول الإفريقية.
وقال: “نتعرض لمحاولات من الإخضاع والتركيع وسلب للحرية وضرب الإقتصاد، من قبل قوى أجنبية متعددة تدعم أعداءانا على أرض المعارك الجارية وبالحملات الإعلامية الكاذبة والدعاية الدبلوماسية”.
وأردف قائلا: “نؤكد للجميع أن الإثيوبيين وبوحدتهم قادرون على هزم هذا التجمع من الأعداء وسيتم تفكيكه قريبا وليس بعيدا”.
 

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