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توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة

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الجوازات
Native
Teads
الثلاثاء، 22-03-2022 01:14 م

ردت المديرية العامة للجوازات في السعودية، على ما أشيع من مزاعم حول قدرة حسابات على منصات التواصل الإلكتروني على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، بمقابل مالي.
وأكدت المديرية، أن ما يدار حول إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة "لا أساس له من الصحة"، وأن الجهات المختصة في السعودية، لا تسمح تعليماتها بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، موضحة أن "النظام لا يسمح لمن قدم بتأشيرة زيارة عائلية بالعمل، ومن يرتكب ذلك يعد مخالفا".
وأشارت إلى أنه، حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فورا عبر القنوات الرسمية.
من جهته، حذر المستشار القانوني، سيف بن أحمد الحكمي، من الممارسات التي يقوم بها محتالون عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الاحتيال والنصب وأكل الأموال بالباطل، عبر مزاعم كاذبة تخالف النظام وتعرض مرتكبها للعقاب.
 

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