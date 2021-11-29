تهز دولة عربية.. يقتل شقيقه ويدفنه داخل المنزل بمشاركة عمه (تفاصيل صادمة)

الإثنين، 29-11-2021
09:11 ص
شهدت منطقة ريف دمشق في سوريا ، جريمة مروعة
، حيث قام شاب بقتل شقيقه
ودفنه داخل منزله لمدة 6 أشهر .
وكان تقدم رجل سوري ببلاغ لمركز شرطة في ريف دمشق ، يفيد بتغيب ابن شقيقه
منذ حوالي 6 أشهر بعد خلاف ومشاجرة مع شقيقه، وأنه سمع من أحد الجيران أن الأخير
كان يقوم بحفر حفرة في منزله مما أثار الشك لديه.
وأثبتت التحريات أن شقيق الشاب المتغيب غادر إلى لبنان منذ حوالي 10 أيام،
فيما تم العثور على حوض ورود ضمن المنزل ، وبحفر الحوض عثُر على جثة
الشاب المفقود .
وبالتحقيق مع زوجة المتهم اعترفت بإقدام زوجها على قتل أخيه بسبب خلافات
شخصية بينهما، وأنه قام بدفنه ضمن المنزل بعد إعلام عمه، فتم إلقاء القبض على عمه
وبالتحقيق معه اعترف بأنه يعلم بمقتل المغدور وساعد القاتل بإعطائه أدوات للحفر
وتستر عليه وطلب منه أن يدفنه ضمن المنزل.