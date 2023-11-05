تهز دولة عربية.. يضبط ابن أخته في أحضان زوجته

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أرشيفية
الأحد، 05-11-2023 12:10 م


شهدت محافظة البصرة أقصى جنوب العراق جريمة قتل عائلية، بسبب قضية متصلة بالشرف.

 

وذكر موقع "شفق نيوز" الإخباري أن السلطات الأمنية في البصرة أخطرت بمقتل شخص رمياً بالرصاص.

 

وتبين أن القتيل في الأربعينات من عمره، وقتل على يد خاله داخل منزل في قضاء الزبير شمالي المحافظة.

 

وأشار مصدر أمني إلى أن الجريمة مقترنة بقضية شرف "زنا محارم"، فيما هرب الجاني إلى جهة مجهولة.

 

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوّقت مكان الجريمة، ونقلت جثة المجني عليه إلى دائرة الطب العدلي.

 

وقبل أيام، شهد ملعب خماسي لكرة القدم في العاصمة بغداد جريمة قتل بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مشاجرة بالأسلحة البيضاء في ملعب الخماسي أسفرت عن مقتل شاب.

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