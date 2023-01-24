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تهز الكويت.. مارس الرذيلة مع الخادمة وبعدما حملت منه تخلص منها بأبشع طريقة

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خادمة
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الثلاثاء، 24-01-2023 01:01 م

 

 

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، القبض على المتهم بقتل فتاة عُثر على جثتها محروقة، قبل يومين، في "بر السالمي".

 

وقالت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها في "تويتر"، إن "رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، خلال أقل من 24 ساعة من العثور على الجثة".

 

وأوضحت الوزارة أنه تم التوصل الى المتهم وضبطه، وجارٍ التحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

 

ولم يكشف البيان الرسمي عن هوية الفتاة المقتولة أو هوية المتهم الذي أشارت حسابات إخبارية إلى أنه "حدث كويتي".

 

ووفقاً لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في الكويت، فإن "المجني عليها كانت تعمل خادمة في منزل أسرة المتهم الذي قام باغتصابها وقتلها وحرق جثتها ورميها في البر بعدما اكتشف حملها منه".

 

وكانت وسائل الإعلام الكويتية قد أكدت، عثور الجهات الأمنية على جثة امرأة مجهولة الهوية عليها آثار حروق، وتم إحالتها إلى الطب الشرعي.

 

وقالت صحيفة "الراي" نقلاً عن مصدر أمني، إن "الأدلة الجنائية تمكنت من رفع بصمات الجثة، وتبين أن جنسيتها فلبينية وعليها قضية تغيّب".

 

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