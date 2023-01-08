انتقامًا من والدها.. اختطاف ابنة مسؤول كبير واغتصابها تهز السودان

الأحد، 08-01-2023
12:05 م
اختطف 3 أشخاص ابنة مسؤول
بارز بلجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني
المخلوع عمر البشير، وقاموا باغتصابها والاعتداء عليها بالضرب المبرح.
وذكرت وسائل إعلام سودانية
أن 3 مجهولين على متن عربة، قطعوا
الطريق أمام الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 15 عاماً، عندما كانت متوجهة من منزل أسرتها
بضاحية المعمورة بالخرطوم إلى مدرستها.
وقام الجناة باصطحاب الطفلة عنوة تحت التهديد إلى منزل، وقاموا
باغتصابها وإيذائها جسدياً، ثم حملوها وألقوا بها في الطريق العام قرب جسر المنشية
شرقي الخرطوم ، وطلبوا منها تبيلغ رسالة إلى والدها بأنهم قادرون على الوصول إليه.
وأثارت الجريمة البشعة حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي في السودان ، ودشنوا هاشتاق للتنديد بالجريمة النكراء" ، بعنوان#أجساد_النساء_ليست_ساحات_للمعارك.".