تهديد صريح من السودان لـ إثيوبيا: مستعدون للحرب

الإثنين، 22-03-2021
10:48 ص
اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إثيوبيا
بنقض عهودها مع بلاده، مؤكدا أن القوات السودانية لن تتراجع عن مواقعها داخل
الحدود السودانية مع إثيوبيا
.
وأشار البرهان لدى مخاطبته ، ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية، إلى
أن قوات بلاده بتكوينها الجديد تشكل نموذجا لتكوين الشعب السوداني بكل أطيافه.
وقال البرهان في اجتماع عقده في أم درمان، إنه لن تكون هناك أية مفاوضات مع
أديس بابا حول ترسيم الحدود، محملا إثيوبيا
عواقب ما يجري في القفشة، وقال :" السودان جاهز
لأي احتمال، ردا على ما قال إنه احتلال إثيوبي لأراض سودانية في القفشة".
على صعيد آخر، أكد البرهان أن القوات المسلحة السودانية لا ترغب في
الانقلاب وتغيير الحكومة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية، وصولا إلى مرحلة
الانتخابات.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق
عبد الفتاح البرهان، إن قوات الدعم السريع قدمت نماذج يحتذى بها لخدمة المواطنين
والشعب السوداني، وأضاف: " قوات الدعم السريع عملت منذ إنشائها لصالح الشعب
السوداني وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار".
وأوضح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته "وداع قوات
درع الصحراء" من قوات الدعم السريع، بالكلية الحرب
ية اليوم الأحد، أن
"النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، قام بأدوار كبيرة لا
ينكرها إلا مكابر"، مؤكدا أن قوات الدعم السريع "جزء أصيل من القوات
المسلحة وستبقى جزءا منها".
وأضاف رئيس مجلس السيادة: "نجدد الثقة في قوات الدعم السريع ونقدر ما
تقوم به.. سنبني السودان الذي نحلم به، والدعم السريع سيكون جزءاً من بناء
السودان"، وتابع: "واثقون من توفير الأمن والطمأنينة للمواطن السوداني".