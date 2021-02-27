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تغريدة قوية من تركي آل الشيخ بشأن ولي العهد محمد بن سلمان: هذا حقك علينا

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تغريدة قوية من تركي آل الشيخ بشأن ولي العهد محمد بن سلمان: هذا حقك علينا
 
السبت، 27-02-2021 08:22 ص أحمد عادل شعبان
كتب المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - تغريدة قوية تُظهر محبته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

ونشر آل الشيخ مقطعا للأمير محمد بن سلمان وعلق قائلا: سيكتب الحاضر والمستقبل والتاريخ اسمك من ذهب ... قائد ملهم قوي صاحب رؤية.. رجل افعال لا اقوال اتى نعمه من الله في توقيت صعب في المنطقه ... كاريزما نادرة تجمع الهيبة والطيبة والوفاء والكرم والفروسية والبطولة .

وأضاف: كلام من شخص شاف لا من شخص سمع حفظك الله وعزك هذا حقك علينا .
 

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