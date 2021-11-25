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تعرف على سبب استبعاد «سيف القذافي» من الانتخابات الرئاسية

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تعرف على سبب استبعاد «سيف القذافي» من الانتخابات الرئاسية

198371
سيف القذافي
Native
Teads
الخميس، 25-11-2021 02:26 ص

كشفت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أسباب قرارها باستبعاد سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة.
وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن سيف الإسلام القذافي استبعد بسبب "مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة".
وأوضحت أن البند 7 من المادة العاشرة، وكذلك البند 5 من المادة 17 لا ينطبقان على سيف الإسلام.
وينص البند 7 من المادة 10 من قانون الترشح لمنصب رئيس الدولة "ألا يكون المرشح محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
فيما ينص البند 5 من المادة 17 على أن المرشح يجب أن تشمل أوراق ترشحه "شهادة الخلو من السوابق".
وكانت محكمة في طرابلس قد أصدرت حكما غيابيا على سيف الإسلام القذافي عام 2015 بالإعدام، "إثر إدانته بارتكاب "جرائم حرب"، خلال التظاهرات التي خرجت ضد حكم والده معمر القذافي نهاية عام 2011.
 

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