تصوير وابتزاز.. استدراج رجل وامرأتين داخل شقة في مكة والأمن يحررهم

الخميس، 30-09-2021
04:09 م
تمكنت قوات شرطة منطقة مكة
بالسعودية، من حل لغز ابتزاز
رجل وامرأتين يحملون الجنسية البنجلاديشية، بعد اختطافهم من قبل 6 أشخاص في مكة
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وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة
المكرمة، بأن المتابعة
الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على
(6) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا باستدراج
رجل وامرأتين من الجنسية نفسها، واحتجازهم داخل شقة سكنية وتصوير
هم وابتزاز
هم بنشرها
في مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.
وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه جرى تحريرهم وإيقاف الجناة واتخذت
بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.