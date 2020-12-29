تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن عمل فني كان سيجمعه بالمخرج حاتم علي

الثلاثاء، 29-12-2020
07:28 م
فجر المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل عقب رحيل المخرج السوري حاتم علي
اليوم الثلاثاء.
وذكر عبر حسابه على "تويتر" أنهما تحدثا عن عمل لم يرى النور، لافتًا تأثيره الفني الكبير فيه شخصيًا.
وقال: "رحم الله المخرج حاتم علي
... كان على اتصال فيني من كندا قبل عدة شهور وكنت اتكلم معه عن عمل مسلسل لم يرى النور ! لن انسى ثلاثية الاندلس التي اثرت فيني شخصياً ... فقدنا مبدع عربي".
وتوفي "علي" اليوم إثر إصابته بأزمة قلبية حادة تعرض لها أثنا تواجده بفندق الماريوت بالقاهرة.