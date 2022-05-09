تركيا تعلن اعتقال سائحة عربية بتهمة إهانة أردوغان

الإثنين، 09-05-2022
02:05 م
اعتقلت السلطات
في تركيا
، سائحة مغربية
بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان
والدولة التركية.
ووصفت السائحة المغربية
،
خلال تواجدها في حي جاميكيبر بولاية آيدن غرب ترك، تركيا
بـ"الدولة
الإرهابية"، كما شتمت أردوغان
.
وبناء عليه أبلغ
أصحاب المحال التجارية في المنطقة قوات الشرطة، التي وصلت على الفور واعتقلت
المرأة المغربية
.
يذكر أن هناك
الآلاف من الأشخاص محتجزون في تركيا
بتهمة إهانة أردوغان
والدولة، وحكم على
العشرات بالسجن بنفس التهمة، كما تم اعتقال
عشرات الأجانب بالتهمة ذاتها.