ترامب يكشف صدمة عن معنى مصافحة بايدن لـ بن سلمان بقبضة اليد





انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السلام بـ"قبضة اليد" بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما زار بايدن المملكة في يوليو 2022.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" منتقدا سياسات بايدن: "أنظر إلى السعودية، أنظر إلى ما حدث، إنهم أناس رائعون وأرادوا مساعدتنا"، مضيفا: "لقد قام بالسلام (على ولي العهد السعودي) بقبضة اليد، هل تعلم ما تعنيه قبضة اليد؟ تعني: لا تصافحني باليد لأن يدك قذرة".

وأردف ترامب قائلا: "هذا ما تعنيه قبضة اليد، لقد شعروا (السعوديون) بالإهانة، أنت تفهم ذلك، وتابع مقلدا بايدن: لا أريد مصافحتك فلنسلم على بعضنا بقبضة اليد".

وكان بايدن قد زار السعودية في 16 يوليو من عام 2022، حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، واختار قبضة اليد عندما التقى ولي العهد السعودي في حين صافح الملك سلمان بيده الكاملة.