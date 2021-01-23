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علاء مبارك يثير ضجة علي مواقع التواصل بكلماته عن الملك عبد الله

الملك عبد الله
الملك عبد الله
 
السبت، 23-01-2021 09:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
شارك علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ، متابعيه بتغريدة في ذكري الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز .
وقال علاء في تغريدته :" في ذكرى رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، كان زعيماً عربياً وقائداً حكيماً ندعو الله له بالرحمة والمغفرة ، زعماء رحلوا عنا لكنهم باقون في القلب ما غابوا ولا رحلوا ، رحمة الله عليهم ".
وأثارت التغريدة موجة من ردود الأفعال المؤيدة لكلماته وقال حسان الطيار :" محبة وعلاقة لم تكن وليد عام أو عامين، وإنما تاريخ يمتد مشهداً للعالم أسمى معاني الأخوة الصادقة رحم الله الفهد وعبدالله والمبارك، وأثبتهم عنده من أهل أعالي جنانه " .
 

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