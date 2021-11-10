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تحذير للمصريين في السعودية من مخالفة تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال

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الأربعاء، 10-11-2021 03:06 م

قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عادل حنفي، بأن عقوبة صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وأكد حنفي بحسب موقع القاهرة 24 ، أنه إذا كان وافداً يرحل، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين.

وناشد حنفي أبناء الجالية المصرية بالمملكة الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل بنفس المهنة المسجلة بهوية مقيم وعدم العمل لدى الغير حتى لا يتعرض لعقوبة الترحيل على حساب صاحب العمل الذي يعمل لديه، وكذلك عدم العمل لحسابه الخاص الذي تصل غرامةه إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل .
 

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