بيلوسي تطالب بايدن بكشف حساب الـ 100 يوم

الأربعاء، 14-04-2021
08:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
دهوة إلي الرئيسا لأمريكي جو
بايدن
لإلقاء كلمة أمام الكونجرس
ابمناسبة مرور 100 يوم علي توليه السلطة .
وطلبت بيلوسي
من بايدن
أن يتناول في خطابه والذي سيلقيه يوم 28 إبريل
" التحديات وال فرص هذه اللحظات التاريخية " ، حسبما نشرت " سكاي
نيوز " .
وقالت بيلوسي
في دعوتها " منذ نحو 100 يوم عندما أديت اليمين
الدستورية تعهدت بأن المساعدة علي الطريق ، مضيفة الآن بسبب قيادتك التاريخية و
التغييرية المساعدة باتت هنا " .
و أكد بيان صادر من البيت الأبيض أنه قد قبل دعوة بيلوسي
للتحدث أمام
الكونجرس
في الليلة التي تسبق الـ100 يوم له في الرئاسة .
جدير بالذكر أن بايدن
منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير وضع خطة طموحة
لمواجهة أزمة كورونا و تأثيرها المدمر علي أكبر اقتصاد في العالم و بالفعل تمكنت
إدارته من تحقيق هدف منح 100 مليون لقاح للأمريكيين ثم تم توسيع الهدف لصيح 200
مليون أمريكي .