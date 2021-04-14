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بيلوسي تطالب بايدن بكشف حساب الـ 100 يوم

الرئيس الامريكي
الرئيس الامريكي
 
الأربعاء، 14-04-2021 08:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دهوة إلي الرئيسا لأمريكي جو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونجرس ابمناسبة مرور 100 يوم علي توليه السلطة .
وطلبت بيلوسي من بايدن أن يتناول في خطابه والذي سيلقيه يوم 28 إبريل " التحديات وال فرص هذه اللحظات التاريخية " ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وقالت بيلوسي في دعوتها " منذ نحو 100 يوم عندما أديت اليمين الدستورية تعهدت بأن المساعدة علي الطريق ، مضيفة الآن بسبب قيادتك التاريخية و التغييرية المساعدة باتت هنا " .
و أكد بيان صادر من البيت الأبيض أنه قد قبل دعوة بيلوسي للتحدث أمام الكونجرس في الليلة التي تسبق الـ100 يوم له في الرئاسة .
جدير بالذكر أن بايدن منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير وضع خطة طموحة لمواجهة أزمة كورونا و تأثيرها المدمر علي أكبر اقتصاد في العالم و بالفعل تمكنت إدارته من تحقيق هدف منح 100 مليون لقاح للأمريكيين ثم تم توسيع الهدف لصيح 200 مليون أمريكي .
 

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