بيان عاجل من سفارة السعودية في أمريكا بعد مقتل سعودي على يد أمريكية في الحمام

السبت، 28-01-2023
12:01 م
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بأمريكا، بيانا اليوم
، بشأن قضية مقتل الطالب المبتعث الوليد الغريبي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا
الامريكية
، على يد فتاة داخل الحمام.
وقالت السفارة في البيان: "تابعت سفارة المملكة العربية
السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول وبالتنسيق
مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك ملابسات مقتل المواطن / الوليد عبدالله الغريبي
رحمه الله في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث تبين أن الفقيد قتل
على يد مواطنة أمريكية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن".
وأضاف البيان: "تشير السفارة الى أنه تم القبض على المتهمة
وهي قيد التحقيقات حالياً، مثمنةً ما تم من تعاون معها من قبل السلطات الأمنية الأمريكية
في مدينة فيلادلفيا منذ وقوع هذا الحادث المؤسف، كما استكملت السفارة كافة الإجراءات
اللازمة مع السلطات المعنية الأمريكية لنقل جثمان الفقيد رحمة الله الى المملكة".
وتابع البيان: "وقد قامت سمو سفيرة خادم الحرمين الشريفين
لدى الولايات المتحدة الأمريكية الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بالتواصل
مع ذوي الفقيد لتقديم خالص التعازي والعون الكامل لهم في هذا الظرف المؤلم، سائلة المولى
عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.