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بوتين يستعد لشن هجوم نووي على أوكرانيا والكشف عن مخبأه السري

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بوتين
Native
Teads
الثلاثاء، 04-10-2022 02:23 م

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتخاذ قرارات مهمة بشأن شن هجوم نووي تكتيكي على أوكرانيا وذلك من داخل مخبأ سري في سيبريا بعيد عن موسكو، وفقا لـ "الديلي ميل".

وحذر بوتين - الذي سيبلغ من العمر 70 عامًا يوم الجمعة - عائلته بما في ذلك شريكته في الجمباز ألينا كابيفا ، 40 عامًا ، من إمكانية الإجلاء السريع .

ويعتقد أن المخبأ "آمن" من الهجوم الغربي وأن كبار المسؤولين من أجهزته الأمنية والحكومة سيتم نقلهم إلى الموقع السري ، وفقًا لقناة General SVR.

منذ فترة طويلة ادعى أحد المقربين من بوتين أنه يعاني من مشاكل صحية حادة لكنه لا يقدم أي دليل على تأكيداته.

يُعتقد أن لدى بوتين العديد من المخابئ في سيبيريا ، أحدها مرتبط بمحطة الحاويات السائلة الجديدة الضخمة في Sabetta في شبه جزيرة يامال والآخر في جبال ألتاي.

وذكر تقرير أنه "سيتم إدخال أقارب وأصدقاء بوتين إلى المخبأ السري قبل ساعات من شن الهجوم النووي".
 

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