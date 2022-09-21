قرار مفاجئ وتصعيد جديد.. بوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش

الأربعاء، 21-09-2022
09:27 ص
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، التعبئة الجزئية
في الاتحاد الروسي
ابتداء من الأربعاء.
وقال بوتين
في كلمة وجهها للشعب الروسي إن "هدف الغرب هو تدمير
بلادنا"، وفق وكالة "تاس".
وأوضح الرئيس الروسي: "هدف الغرب هو إضعاف وتقسيم وتدمير بلادنا في
نهاية المطاف".
وتابع: "إنهم يقولون بشكل مباشر إنهم نجحوا بتدمير الاتحاد السوفيتي
عام 1991 وحان وقت روسيا الآن لتتقسم إلى مناطق عدة وأطراف متصارعة".
فيما اتهم "السلطات الأوكرانية باستخدام الروسوفوبيا (أي رهاب الروس)
كسلاح رئيسي، وجعلها من الشعب الأوكراني علفا للمدافع."
وشدد على أن " النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، عام 2014، حين رفع
السلاح في وجه مواطنيه العزل"، في إشارة إلى دونباس وشبه جزيرة القرم.
وأبان أن بلاده ستستخدم كل الوسائل الموجودة والإمكانيات المتاحة للحفاظ
على أراضيها وسيادتها.