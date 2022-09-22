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الروس يهربون خوفًا من الحرب.. ازدحام شديد على الحدود بيت روسيا وجورجيا

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الخميس، 22-09-2022 09:13 ص

أظهر مقطع فيديو، ازدحام سيارات غير عادي بين الحدود الروسية الجورجية للهرب من قرار التعبئة العامة في ‫روسيا.

وأوضح الفيديو، طوابير من السيارات تنتظر بين الحدود الروسية الجورجية للهروب من قرار التعبئة العامة في ‫روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن التعبئة الجزئية في الاتحاد الروسي ابتداء من الأربعاء.
وقال بوتين في كلمة وجهها للشعب الروسي إن "هدف الغرب هو تدمير بلادنا"، وفق وكالة "تاس".

وأوضح الرئيس الروسي: "هدف الغرب هو إضعاف وتقسيم وتدمير بلادنا في نهاية المطاف".

وتابع: "إنهم يقولون بشكل مباشر إنهم نجحوا بتدمير الاتحاد السوفيتي عام 1991 وحان وقت روسيا الآن لتتقسم إلى مناطق عدة وأطراف متصارعة".

فيما اتهم "السلطات الأوكرانية باستخدام الروسوفوبيا (أي رهاب الروس) كسلاح رئيسي، وجعلها من الشعب الأوكراني علفا للمدافع."

وشدد على أن " النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، عام 2014، حين رفع السلاح في وجه مواطنيه العزل"، في إشارة إلى دونباس وشبه جزيرة القرم.

وأبان أن بلاده ستستخدم كل الوسائل الموجودة والإمكانيات المتاحة للحفاظ على أراضيها وسيادتها.
 

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