السبت 30 يوليه 2022
توقيت مصر 10:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسبب الشواذ جنسيًا.. إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بعد تفشي جدري القردة

واقعة الفرح والرقص.. أول قرار من الأهلي بشأن رباعي الفريق

بعد تشكيكه في خالد بن الوليد.. علاء مبارك: إبراهيم انت عايز أيه؟

بقرار ملكي.. لحظة وصول وسام السويلمي للسعودية تحت حراسة مشددة

مشاهد صادمة من أول حفل لـ آمال ماهر بعد عودتها من الاعتزال

بعد 4 شهور من الواقعة حديث العالم.. ويل سميث يفاجئ الجميع ويعتذر لـ كريس

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن الفنان طارق النهري وآخرين

غضب كبير.. الأهلي يفتح تحقيقًا مع أفشة وياسر إبراهيم

بعد زوجته.. مقتل لاعب الزمالك السابق على يد نجله

بسبب إطلالتها الأخيرة.. فنانة شهيرة تعلن طلاقها رسميًا

ADS
 

بقرار ملكي.. لحظة وصول وسام السويلمي للسعودية تحت حراسة مشددة

28583
وسام السويلمي
Native
Teads
السبت، 30-07-2022 09:47 ص

احتلت الفتاة السعودية وسام السويلمي الترند في المملكة، عقب إعلان عودتها إلى وطنها بعد 3 سنوات من اللجوء في المانيا، حيث هربت بسبب تعرضها للتحرش من والدها.
وكانت الشرطة أعلنت القبض على والدها بعد نشرها فيديو يوثق الجريمة وتحرشه بها، وتواصل معها الفنان السعودي فايز المالكي واقنعها بالعودة إلى الوطن.
وفور وصول "السويلمي" إلى السعودية، تصدر هاشتاج "وسام في السعودية" الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وسام وصولها إلى السعودية خلال الساعات الماضية، ونشرت صورا لها من داخل أحد الفنادق في المملكة بعد وصولها.

وعلقت قائلة :"اللهم زد وطني وقادتي عزا ورفعه وزد كل من عاداهم ذلا وهوان ".

وكانت وسام أعلنت في وقت سابق عن صدور قرار من الديوان الملكي، بتأمين رحلة عودتها إلى المملكة وتأمين حياتها فيها.

 

إقرأ ايضا

download

بسبب الشواذ جنسيًا.. إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بعد تفشي جدري القردة

Untitled_14

العثور على فتاتين سعوديتين مقتولتين داخل شقتهما

9e3b01aa-18a8-428e-bf6a-74c9c997f194

سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود