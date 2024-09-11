بعد زيارة السيسي.. إجراء تركي مفاجئ ضد قنوات الإخوان التي تبث من تركيا





فوجئت جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، بوقف بث قنواتهم التي تبث من أسطنبول.

وتوقف البث المباشر لفضائيتي الشرق و مكملين، فيما أعلنت الشرق أن توقف البث كان لأسباب فنية يجري إصلاحها، بينما تكتمت مكملين على الأمر.

وقالت فضائية الشرق في بيان رسمي: "نعتذر لمشاهدينا الكرام عن عدم ثبات إشارة قناة الشرق على القمر الصناعي بسبب مشكلة فنية جاري علاجها."

وكشفت وسائل إعلامية، أن قنوات الإخوان تبث من قمر صناعي واحد وتعرضت لعطل توقف معه البث.

وكانت السلطات التركية قد قررت قبل عامين منع أنشطة الإخوان الإعلامية، لاسيما تلك التي تبث عبر فضائيات الجماعة في إسطنبول تمهيداً للتقارب مع مصر.