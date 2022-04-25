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الملك سلمان يوجه بصرف 2 مليار ريال معونة شهر رمضان

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الإثنين، 25-04-2022 01:11 م

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع. وفقا لوكالة الأنباء السعودية
ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة وغير المستغربة، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يُقدّمه في ميزان حسناته.
 

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