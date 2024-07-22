بعد انسحاب بايدن وترشيح هاريس.. فيديو صادم لخبيرة أبراج تتنبأ بما حدث قبل أشهر





أعادت قناة إم بي سي بث حلقة سابقة منذ أشهر لخبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، كانت تتوقع خلالها الرئيس الأمريكي القادم، وذلك بعد إعلان بايدن انسحابه من السباق الرئاسي وترشيح نائبته كامالا هاريس.

وقالت ليلى عبداللطيف خلال الحلقة :"بالنسبة لانتخابات أمريكا، لو تم انتخاب بايدن أو ترامب فأنني أرى أن من سيحكم أو يتحكم في الرئاسة الأمريكية هي امرأة وتحمل لقب السيدة الأولى وهي ستكون الرئيس البديل".