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شاهد.. المغرب تستقبل أول طائرة قادمة من تل أبيب بالرقص والمزمار

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الإثنين، 26-07-2021 09:54 ص

استقبل مغاربة أول طائرة وصلت مباشرة من تل أبيب إلى مطار مراكش، بالرقص والزغاريد والورود.
ووثق مقطع فيديو قيام عدد من المغاربة باستقبال السياح الإسرائيليين بالزغاريد والرقص على أنغام أهازيج الدقة المراكشية “أغاني شعبية”.
كما قدموا لهم الورود وأطباق الحلوى التقليدية المغربية، بالإضافة إلى كؤوس التمر والحليب.
ويُذكر أن هذه الرحلة تأتي بعد حوالي سبعة أشهر من الاتفاق الثلاثي الموقع بين المملكة المغربية وأمريكا وإسرائيل، والذي بموجبه استأنفت المملكة المغربية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
 

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