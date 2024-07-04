بدولة عربية.. مشعوذ يفضح زبائنه وينشر صورهن





أقدم مشعوذ على نشر صور لعدد كبير من الأشخاص الذين تواصلوا معه بهدف عمل السحر والشعوذة في الأردن .

وبدأت الواقعة عندما قام مشعوذ بفتح حساب على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وادعى أنه ساحر ، فتواصل معه عشرات الأشخاص بغرض مساعدتهم في عمل سحر وشعوذة .