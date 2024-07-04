بدولة عربية.. مشعوذ يفضح زبائنه وينشر صورهن

الخميس، 04-07-2024
10:49 ص
أقدم مشعوذ على نشر صور لعدد كبير من الأشخاص
الذين تواصلوا معه بهدف عمل السحر والشعوذة
في الأردن .
وبدأت الواقعة عندما قام مشعوذ بفتح حساب على
موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وادعى أنه ساحر ، فتواصل معه عشرات
الأشخاص بغرض مساعدتهم في عمل سحر وشعوذة .
وبالفعل استجاب لهم المشعوذ وكان يجعلهم يقومون
بتصوير أنفسهم بجانب الورقة التي يكتبون عليها سبب قيامهم بعمل السحر ، وبعدما جمع عدد كبير من الصور قام بنشرها عبر
" فيسبوك" وأرفقها بأسمائهم وأماكن إقامتهم وما أرادوا القيام به من سحر
وشعوذة لفضحهم