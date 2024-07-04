الخميس 04 يوليه 2024
توقيت مصر 12:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد لحظة انقضاض شاب فلسطيني على جنديين إسرائيليين وقتل أحدهم قبل استشهاده

تطور مفاجئ.. الأهلي يفرض عقوبتين على كهربا في 24 ساعة

فيديو رقص لرجل وطالبة داخل جامعة خلال حفل تخرج يثير الجدل

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من المشمش

بدولة عربية.. مشعوذ يفضح زبائنه وينشر صورهن

ينهي حياة زوجته في طنطا لسبب صادم

قرار حكومي باعتبار الخميس القادم إجازة مدفوعة الأجر

مفاجأة.. كولر يرفض اعتذار كهربا

الدولار يقفز مع التشكيل الوزاري الجديد ويسجل هذا الرقم في البنوك

وزير يوجه رسالة لـ"السيسي" بعد الإطاحة به في التشكيل الجديد

بدولة عربية.. مشعوذ يفضح زبائنه وينشر صورهن

ة
ا
الخميس، 04-07-2024 10:49 ص

 

أقدم مشعوذ على نشر صور لعدد كبير من الأشخاص الذين تواصلوا معه بهدف عمل السحر والشعوذة  في الأردن .

وبدأت الواقعة عندما قام مشعوذ بفتح حساب على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وادعى أنه ساحر ، فتواصل معه عشرات الأشخاص بغرض مساعدتهم في عمل سحر وشعوذة .

وبالفعل استجاب لهم المشعوذ وكان يجعلهم يقومون بتصوير أنفسهم بجانب الورقة التي يكتبون عليها سبب قيامهم بعمل السحر  ، وبعدما جمع عدد كبير من الصور قام بنشرها عبر " فيسبوك" وأرفقها بأسمائهم وأماكن إقامتهم وما أرادوا القيام به من سحر وشعوذة  لفضحهم 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد لحظة انقضاض شاب فلسطيني على جنديين إسرائيليين وقتل أحدهم قبل استشهاده

839481-661136167

شاهد.. مفتي دولة إسلامية يحظر النقاب في الأماكن العامة

Capture.PNGل

بايدن يكشف سبب أدائه المحبط في المناظرة مع ترامب