بالفيديو.. سائق يدهس المارة بطريقة عشوائية

الأحد، 01-11-2020
02:42 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث سير مروع
في العاصمة الأوكرانية كييف ، مما
تسبب في مصرع شخصيين .
ويرصد مقطع الفيديو
لحظة فقدان سائق
سيارة لاند روفر السيطرة علي السيارة فصدم العديد من السيارات و
دهس عددا من الأشخاص في محطة للحافلات بميدان الاستقلال ، حسبما نشرت " الوفد
" .
في سياق متصل نشرت
الشرطة الأوكرانية السيارة وهي تصطدم بسيارة أخري و من ثم تقتحم منطقة المشاة قبل
أن ترتطم بسيارات أخري وسط الزحمة المرورية .
https://youtu.be/oLkGJcWDpI0