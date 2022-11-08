بالفيديو.. ترامب أمام حشد جماهيري: نانسي بيلوسي «حيوانة»

الثلاثاء، 08-11-2022
12:23 م
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية
نانسي بيلوسي
بـ"الحيوانة" خلال تجمع انتخابي لانتخابات الكونغرس،
الاثنين.
وقال ترامب
وسط تجمع حاشد لأنصار الحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، في معرض
حديثه عن جرائم عصابة MS-13 "قالت نانسي
بيلوسي من فضلك لا تسمّهم حيوانات، فهم بشر. قلت لا، إنهم حيوانات. بالطبع، أعتقد
أنها (بيلوسي) حيوان أيضًا، إذا كنت تريد معرفة الحقيقة".
وكانت بيلوسي هاجمت ترامب
قبل نحو أسبوعين واصفة إياه بأنه جبان للغاية
وليس رجلًا بما يكفي.
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