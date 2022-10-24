نانسي بيلوسي: «ترامب» ليس رجلًا!

الإثنين، 24-10-2022
10:19 ص
انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
، الرئيس الأمريكي
السابق
دونالد ترمب، قائلة "ليس رجلا بما يكفي" لينفذ أمر استدعاء من الكونغرس
يجبره على الإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق في دوره بهجوم الكابيتول.
وتابعت، "لا أعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره لأنه يتعين عليه
الشهادة تحت القسم". حسب شبكة "إم إس إن بي سي".
وكررت: "سنرى ما إذا كان رجلا بما يكفي ليحضر"، حسب ما ذكرت
وكالة رويترز.
وكانت اللجنة المختارة، أعلنت الجمعة، أنها أصدرت مذكرة استدعاء لترمب،
ومنحته حتى الرابع من نوفمبر لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته،
قبل وبعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره في السادس من يناير 2021.
وأبلغت اللجنة الرئيس الأمريكي
السابق أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته
يوم 14 نوفمبر "أو قرب هذا التاريخ".