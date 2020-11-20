بابا الفاتيكان يثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب صورة خادشة

الجمعة، 20-11-2020
10:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثار بابا الفاتيكان
ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وضع الحساب الرسمي له علي موقع تبادل
الصور " إنستجرام " لايك علي صورة خادشة لعارضة أزياء
برازيلية .
وتظهر عارضة الأزياء
، ناتاليا جاريبوتو ، و هي ترتدي زي مثير عبارة
عن تنورة قصيرة و قميص يظهر أسفل بطنها .
وشارك رواد مواقع
التواصل الاجتماعي الصورة بإعجاب صفحة بابا الفاتيكان
بالصورة ، والذي كان عبارة
عن قلب أحمر و تعليق العارضة عليها حيث قالت سأذهب إلي الجنة .
جدير بالذكر أن
الفاتيكان أجري تحقيق داخلي لمعرفة ملابسات إعجاب الحساب الرسمي للبابا فرنسيس
بصورة عارضة الأزياء الخادشة .