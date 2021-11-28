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بأمر ملكي.. السعودية تعلن تمديد الإقامات والتأشيرات مجانًا

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بأمر ملكي.. السعودية تعلن تمديد الإقامات والتأشيرات مجانًا

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الملك سلمان
Native
Teads
الأحد، 28-11-2021 06:01 م

قررت السلطات السعودية، اليوم الأحد، تمديد موعد انتهاء صلاحية الإقامات والتأشيرات دون رسوم أو مقابل مادي، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
أوضحت صحيفة «سبق» أن المديرية العامة للجوازات في السعودية قررت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى نهاية شهر يناير المقبل.

وجاء قرار التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار جهود الحكومة السعودية المتواصلة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، بهدف الإسهام في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

ومن المنتظر أن يتم التمديد آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقارّ إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

ومن المقرر أيضا تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية السعودية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها؛ نتيجة تفشي الجائحة فيها، ليكون إلى تاريخ 31 يناير 2022.
 

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