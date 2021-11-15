من هو رجل الدين الشيعي الذي حصل على الجنسية السعودية بأمر ملكي؟

الإثنين، 15-11-2021
09:15 ص
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز، موافقة سامية خلال
الأيام الماضية لمنح العشرات من الشخصيات البارزة والمتميزة على كافة المستويات،
الجنسية السعودية
، وكان لافتًا حصول رجل دين شيعي
على الجنسية من بين العشرات من الشخصيات
الذي أثار تساؤلات عنه.
حيث حصل رجل الدين الشيعي وأمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، محمد
الحسيني، على الجنسية السعودية
، ضمن قائمة ضمت خبراء في الطاقة وشخصيات دينية
وطبية وتعليمية.
وقال الحسيني: "منحنا الجنسية السعودية
بأمر كريم هو شرف كبير وفخر
عظيم يجسد أجمل معاني الوفاء والولاء والانتماء".
وأشار إلى أن السعودية تتقدم بخطى جبارة في التطور الحضاري، انطلاقا من
رؤية 2030 برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تشمل الرفد المستمر
بالطاقات العلمية والفكرية، انسجاما مع حرص المملكة على إعلاء شأن الإنسان.
وأكد الحسيني على أن منح الجنسية السعودية
هو "وفاء وولاء وانتماء
ومسؤولية يفخر بها كل عربي وكل مسلم، ويرتب عليه مسؤولية الحفاظ على هذه الهبة
الغالية".
وعرف الحسيني بنبذ الطائفية، ودعم الأطروحات الوسطية، ومقاومة محاولات
تسييس الطائفة الشيعية.
وكتب في أول تعليق له عبر حسابه على "تويتر" :" بمناسبة
صدور الأمر الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز
أيده الله ، وتشريفي بمنحي الجنسية السعودية
، أتقدم بالشكر والتقدير للمقام
الكريم ولسمو ولي العهد الأمين ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن
يوفقني لخدمة هذا الوطن العظيم".