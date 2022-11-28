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«علاقة لم تكتمل».. إحالة أوراق قاتل الشقيقتين إلى المفتي

فنان شهير يفجر صدمة: لاتوجد فنانة لم تقدم تنازلات جنسية.. لا يوجد شرف في الوسط الفني