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المحكمة العليا تؤيد حكم إعدام 29 من أنصار البشير

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 16-02-2021 10:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت المحكمة العليا في السودان حكم قضائي بتأييد الحكم الذي صدر في نهاية ديسمبر 2019 بإعدام 29 فرد من أفراد جهاز أمن الرئيس المعزول عمر البشير بعد إدانتهم في اتهامات تعذيب وقتل المعلم أحمد الخير بعد اعتقاله في نهاية يناير 2019 علي خلفية الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام البشير في إبريل 2019 .
وكان الخير قبل اعتقاله يعمل مدرس حاسب آلي في المرحلة الابتدائية و ناشط نقابي وشارك في الاحتجاجات السلمية التي اجتاحت أنحاء السودان في ديسمبر 2018 مطالبة بإسقاط  نظام البشير الذي استمر حكمه 30 عام ، حسبما نشرت الصحف المحلية .
جدير بالذكر أنه بالرغم من أن حالة من الارتياح سادت الشارع السوداني بتأيد حكم الإعدام إلا الحكم أثار التساؤلات حول مصير المئات من الذين قتلوا أثناء وبعد الثورة .
 

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