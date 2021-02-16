المحكمة العليا تؤيد حكم إعدام 29 من أنصار البشير

الثلاثاء، 16-02-2021
10:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت
المحكمة العليا في السودان
حكم قضائي بتأييد الحكم الذي صدر في نهاية ديسمبر 2019
بإعدام
29 فرد من أفراد جهاز أمن الرئيس المعزول عمر البشير
بعد إدانتهم في
اتهامات تعذيب وقتل المعلم أحمد الخير بعد اعتقاله في نهاية يناير 2019 علي خلفية
الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام البشير
في إبريل 2019 .
وكان
الخير قبل اعتقاله يعمل مدرس حاسب آلي في المرحلة الابتدائية و ناشط نقابي وشارك
في الاحتجاجات السلمية التي اجتاحت أنحاء السودان
في ديسمبر 2018 مطالبة بإسقاط نظام البشير
الذي استمر حكمه 30 عام ، حسبما
نشرت الصحف المحلية .
جدير
بالذكر أنه بالرغم من أن حالة من الارتياح سادت الشارع السودان
ي بتأيد حكم الإعدام
إلا الحكم أثار التساؤلات حول مصير المئات من الذين قتلوا أثناء وبعد الثورة .