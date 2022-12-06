الكويت تقرر وقف مذكرة تفاهم بشأن العمالة مع مصر

الثلاثاء، 06-12-2022
02:05 م
قرر الشيخ طلال الخالد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة ووزير
الداخلية الكويت
ي، اتخاذ إجراءات نحو إيقاف العمل بقرار رقم (107) لعام 2019، بشأن
مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت
وحكومة مصر
بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين
البلدين إلكترونيًا.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على عدم الحاجة للربط الآلي مع أي
جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم المشار إليها، طبقًا لجريدة «القبس».
كان وزير القوى
العاملة حسن شحاتة، التقى الدكتور مبارك العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى
العاملة، رئيس الوفد الحكومي الكويت
ي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي في
دورته (48) في سبتمبر الماضي، والذي تنظمه منظمة العمل العربية ، تحت رعاية الرئيس
عبدالفتاح السيسي، والذي كان منعقدًا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج
الثلاث( حكومات ،أصحاب أعمال، عمال)من 21 دولة عربية.
وفي بداية
اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويت
ي على أرض مصر
، مؤكدا عمق العلاقات
التاريخية بين البلدين، وأنها تتسم بالقوة والإستمرارية ..وناقش اللقاء أوضاع
العمالة
المصر
ية بدولة الكويت
، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم.
كما ناقش اللقاء
أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين
العامل المصر
ي والشركات الكويت
ية، والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض
العمالة
المسافرة.
ووجه الوزير
بالبدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني واتخاذ خطوات سريعة إنجازه، لما له من
أهمية في حماية العامل المصر
ي المسافر.
ومن جانبه أكد
«العازمي» أهمية التعاون مع الجانب المصر
ي في عملية تنقل الأيدي العاملة، مثمنا
دور الوزارة في تأهيل وتدريب العمالة
المصر
ية للعمل في الكويت
، مرحبا بالبدء في
تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين.