الكشف عن اسم السعودي المختطف في بيروت





علق الصحفي اللبناني طوني بولس على حادثة خطف مواطن سعودي وسط بيروت ، والذي يعمل في الخطوط الجوية السعودية.

وقال الصحفي : " خطف المواطن السعودي مشاري المطيري من منطقة البيال وسط بيروت من قبل عصابة خطف محترفة يرتدي 4 من أفرادها لباس الجيش اللبناني، مؤشر واضح على انكشاف أمني فادح" .

وتابع : " الخاطفين تواجدوا لساعات في المنطقة حيث تتواجد كاميرات المراقبة في كل الاتجاهات، وبالتالي يمكن رصد وجوههم وتحركاتهم وسياراتهم بسهولة، كذلك تعقبهم في طرقات بيروت ".

وأضاف : " من واجب وزارة الداخلية نشر ما التقطته كاميرات المراقبة للرأي العام وإجراء تحقيقات شفافة وعدم التستر عن اي أسماء او جهات ".