تهز دولة عربية.. أب ينهي حياة ابنته أثناء نومها بأبشع طريقة





في جريمة بشعة، أنهى أب أردني حياة ابنته حرقًا، بعدما أضرم النيران فيها أثناء نومها.

أشارت تحقيقات مدعي عام الجنايات الكبرى الأردنية، إلى أن الأب، 48 عامًا، سكب البنزين على حول فراش ابنته أثناء نومها، وبادر إلى إشعال النار، قبل أن يغلق باب الغرفة عليها.

نقل موقع "رؤيا" المحلي عن مصدر، أن المجني عليها كانت تبلغ من العمر 19 عامًا، وسبق لها الزواج مرتين كان أولهما في عُمر 16 عامًا وانتهى بالانفصال، وهو نفس مصير الارتباط الثاني.

نوه المصدر بأن الضحية، وهي أم لطفلين، انفصلت عن زوجها الثاني قبل وقوع الجريمة.

خلال التحقيقات، اعترف الأب بجريمته، بدعوى شكه في سلوك ابنته، حتى أقدم على حرقها، قبل أن يسلم نفسه للجهات المعنية.

وجه المدعي العام للأب تهمة القتل العمد، آمرًا بحبسه 15 يومًا بمركز الإصلاح والتأهيل قابلة للتجديد.