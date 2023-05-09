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"فاض الكيل".. الأردن يوجه ضربة جوية لأهداف في سوريا (فيديو)

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طيران اردني
الثلاثاء، 09-05-2023 12:35 م

قتل مرعي الرمثان، أشهر مهرب ومروج للمخدرات في سوريا والمسؤول عن تهريب الكبتاجون إلى الأردن، وذلك خلال غارة للطيران الأردني وقعت بين درعا والسويداء، استهدفت منزل القتيل.

وقتل الرمثان مع 7 آخرين هم زوجته وأطفاله، جراء استهداف جوي أردني في قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي، حسبما أفاد "المرصد السوري".
إسكوبار
وأكد مدير المرصد السوري ، رامي عبد الرحمن، أن الرمثان يلقب بـ "إسكوبار" الجنوب السوري، لشهرته الواسعة المرتبطة بالمخدرات، تيمناً باسم الكولومبي "بابلو إيميلو إسكوبار" أكبر تاجر مخدرات في العالم. حسب "الحدث".
أبرز المعلومات
وأشار إلى أنه ينحدر من قرية الشعاب جنوب السويداء، الملاصقة للأراضي الأردنية، وتربطه علاقة قوية بتجار مخدرات وحشيش مشهورين في لبنان أيضاً، فضلا عن ارتباطه وتغطيته من قبل حزب الله اللبناني.
وكان المرصد السوري أشار في 21 ديسمبر من العام 2022، إلى أن المخابرات العسكرية السورية أفرجت عنه بتاريخ 20 من الشهر عينه، بعد اعتقال دام 5 أيام، إثر وساطة من ميليشيات حزب الله بريف السويداء، مقابل فدية مالية ضخمة.
يذكر أن محكمة أمن الدولة في الأردن أمهلت الرمثان في يوليو من العام الماضي وعدد من المطلوبين 10 أيام لتسليم أنفسهم.


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