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القصر الملكي المغربي يعلن وفاة الأميرة للا مليكة: الجنازة عائلية فقط

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الثلاثاء، 28-09-2021 04:00 م

نعت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، اليوم الثلاثاء، الأميرة للا مليكة، عمة العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وفي بيان لها، قالت الوزارة: "بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم وكافة مكونات الشعب المغربي بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لجلالة الملك، ولجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة في هذا المصاب الجلل الذي لأراد لقضاء الله فيه، داعينه تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جنانه".
وأضاف البيان: "اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص جلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، على أن تتم جنازة الفقيدة، في إطار عائلي خاص، وحضور محدود جدا، وذلك في احترام تام لهذه الإجراءات".

 

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