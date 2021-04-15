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السعودية تكشف حجم أضرار سقوط صاروخ بجامعة جازان

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صاروخ
 
الخميس، 15-04-2021 10:40 ص

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير (4) طائرات بدون طيار مفخخة و (5) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعده) تجاه مدينة (جيزان).
وأوضح العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين ولله الحمد.
وأضاف العميد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ البالستية وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب.
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
 

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