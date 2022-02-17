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السعودية تقصر أداء مناسك الحج على فئتين فقط

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السعودية تقصر أداء مناسك الحج على فئتين فقط

179602
الحج والعمرة
Native
Teads
الخميس، 17-02-2022 02:18 م

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال من أحد المتابعين على حسابها بتويتر ، أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.
على الجانب الآخر كشفت الإدارة العامة للجوازات السعودية، أن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سورية، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.
جاء ذلك في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول : " كرماً قائمة محدثة للدول الممنوع السفر إليها.. وهل ما زالت مصر والإمارات من الدول الممنوع السفر إليها؟".
 

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