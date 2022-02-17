السعودية تقصر أداء مناسك الحج على فئتين فقط

الخميس، 17-02-2022
02:18 م
كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية
، أن فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح
لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال من أحد المتابعين على حسابها بتويتر ، أنه
لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية
داخل السعودية
، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال،
التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.
على الجانب
الآخر كشفت الإدارة العامة للجوازات السعودية
، أن الدول التي تم تعليق سفر
المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سورية، الهند،
إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام،
إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.
جاء ذلك في ردها
على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"
يقول : " كرماً قائمة محدثة للدول الممنوع السفر إليها.. وهل ما زالت مصر
والإمارات من الدول الممنوع السفر إليها؟".