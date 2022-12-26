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السعودية تعلن عن الأسماء الممنوع تسميتها لحديثي الولادة

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السعودية تعلن عن الأسماء الممنوع تسميتها لحديثي الولادة

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مولود
Native
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الإثنين، 26-12-2022 03:08 م

 

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية عن الضوابط المتبعة عند تسجيل الأسماء، وما يجوز منها وما يمنع ولا يسمح به.

 

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "يجوز تسجيل الاسم معرف بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع كـ(البراء، العنود، الجوهرة، الوليد)".

 

وأشارت إلى أنه "يسجل الاسم مجردا من الألقاب كـ(السيد)، ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم كـ(المعروف بكذا..)".

 

وأضافت: "لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة كـ(محمد صالح)، ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية كـ(عبد الرسول)".

 

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