«الحريري» رئيسًا للحكومة اللبنانية للمرة الرابعة

الخميس، 22-10-2020
03:12 م
محمد فضل- متابعات
كلف الرئيس
اللبنان
ي، ميشال عون، اليوم الخميس، رئيس
“تيار المستقبل” سعد
الحريري، تشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات
النيابية التي أجراها.
وتنتظر الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية،
مهمة صعبة جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية. وفي حال
نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها الحكومة
اللبنان
ية منذ 2009.
وأعلنت الرئاسة اللبنان
ية في بيان بعد انتهاء لقاءات عون مع الكتل النيابية
في بيان “بعدما أجرى فخامة رئيس
الجمهورية الاستشارت النيابية الملزمة وبعد أن
تشاور مع دولة رئيس
مجلس النواب وأطلعه على نتائجها، استدعى فخامة الرئيس
عند
الساعة الواحدة والنصف السيد سعد الدين الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة
”.
وحاز الحريري، المرشح الوحيد للمنصب، على 65 صوتا، بحسب الرئاسة. فيما
امتنع 53 نائباً عن التسمية.
ويتألف مجلس النواب من 128 عضوا، لكن هناك ثمانية نواب مستقيلون لم يشاركوا
في الانتخابات.