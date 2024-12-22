الجيش الروسي يدمر مدرعة إماراتية في أوكرانيا

نشرت الشبكات الاجتماعية صورا لمدرعة Panthera T6 الأوكرانية التي تم تدميرها بالقرب من قرية أولغوفكا في مقاطعة كورسك الروسية.

وأظهرت الصور مدرعة محترقة بدون رشاش تم فصله عن المركبة نتيجة الانفجار.

يذكر أن مدرعة Panthera T6 تنتجها شركة Minerva Special Purpose Vehicles من الإمارات العربية على أساس رباعية الدفع Toyota Land Cruiser اليابانية.

وقد تسلمت أوكرانيا دفعة من Panthera نهاية عام 2022. فيما لم يذكر البلد الذي اشترى تلك المدرعات وأرسلها إلى أوكرانيا، حيث انضمت إلى اللواء الـ47 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية والذي تشكل المعدات الحربية الأجنبية حصة الأسد من أسلحته.

مع ذلك اتضح فيما بعد أن تلك المدرعات العربية غير جاهزة تماما للعمل في ظروف الشتاء الروسي القاسية.

جدير بالذكر أن الجيش الليبي يستثمر هو أيضا مدرعات Panthera T6.