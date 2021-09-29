التحالف يدمر طائرة مفخخة في اتجاه خميس مشيط

الأربعاء، 29-09-2021
08:46 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تمكن الدفاع السعودي من اعتراض طائرة مسيرة
و مفخخة في اتجاه خميس مشيط
، في
ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 28 سبتمبر .
وأعلن تحالف دعم الشريعة في اليمن أن قوات الدفاع السعودية تمكنت من اعتراض
وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشات الحوثي في اتجاه خميس مشيط
، حسبما نشرت "
صدي " .
في سياق متصل تمكن التحالف العربي من تدمير صاروخ باليستي أطلقته
الميليشيات باتجاه نجران.
جدير بالذكر أن دفاع المملكة العربية السعودية تمكن من اعتراض وتدمير
طائرتين مسيرتين ومفخختين أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيراني باتجاه المملكة .