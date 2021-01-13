تعيين سوري وزيرا للنقل في كندا

الأربعاء، 13-01-2021
10:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
عين
جاستن ترودو ، رئيس الوزراء الكندي، عمر الغبرا الكندي من أصل سوري وزيرا للنقل .
و
غردت الصحة الرسمية لوزارة النقل الكندية علي صفحتها الرسمية علي "
تويتر" بخبر التعيين وقدمت
نبذة عن عمله في المجال السياسي عندما كان نائب للبرلمان .
يذكر أن الغبرا من
مواليد السعودية
ة 1969 وعمل والده السوري كمصمم معماري ، و قد كان سكرتير لوزير
الخارجية للشئون القنصلية كما عمل في وزارة تنويع التجارة الدولية قبل أن يصبح
سكرتير لرئيس الوزراء لشئون تجديد الخدمات العامة ـ وهو يحمل شهادة البكالوريوس في
الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق قبل أن يواصل دراسته في كندا
ويحمل شهادة
الماجستير في إدارة الأعمال .