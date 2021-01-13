الأربعاء 13 يناير 2021
توقيت مصر 14:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعرف على موعد أول رحلة من القاهرة للدوحة بعد توقف 3 سنوات

تطور خطير بعد التهديدات.. تحطم طائرة عسكرية سودانية على الحدود مع إثيوبيا

شاهد.. صورة نادرة تجمع الملك سلمان وولي العهد في حفل تخرجه

البترول تعلن عن تخفيضات على سعر الوقود في هذا التوقيت

بشري سارة من المالية عن أسعار السلع بالأسواق

أمر ملكي بإقامة حد القتل على فتاة سعودية.. تعرف على جريمتها

قرار سعودي بالتشهير بالمتحرش في وسائل الإعلام على نفقته الخاصة

صدمة.. جلسة تصوير عارية لفنانة عربية شهيرة بمجلة إسبانية

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تعيين سوري وزيرا للنقل في كندا

ADS
 

تعيين سوري وزيرا للنقل في كندا

عمر الغبرا
عمر الغبرا
 
الأربعاء، 13-01-2021 10:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
عين جاستن ترودو ، رئيس الوزراء الكندي، عمر الغبرا الكندي من أصل سوري وزيرا للنقل .
و غردت الصحة الرسمية لوزارة النقل الكندية علي صفحتها الرسمية علي " تويتر"  بخبر التعيين  وقدمت نبذة عن عمله في المجال السياسي عندما كان نائب للبرلمان .
يذكر أن الغبرا من مواليد السعوديةة 1969 وعمل والده السوري كمصمم معماري ، و قد كان سكرتير لوزير الخارجية للشئون القنصلية كما عمل في وزارة تنويع التجارة الدولية قبل أن يصبح سكرتير لرئيس الوزراء لشئون تجديد الخدمات العامة ـ وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق قبل أن يواصل دراسته في كندا ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال .
 

إقرأ ايضا

اباتشي-فوق-بغداد

تطور خطير بعد التهديدات.. تحطم طائرة عسكرية سودانية على الحدود مع إثيوبيا

الملك سلمان وولي العهد

شاهد.. صورة نادرة تجمع الملك سلمان وولي العهد في حفل تخرجه

القوات السودانية

رد قاسٍ من السودان على التهديدات الإثيوبية

أخبار متعلقة

640

قرار عاجل من المملكة بشأن غير السعوديين

0fc4890647ec198f6e6b452fa8c9d661de90f751

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا رادعًا بحق العراقي أسامة فيصل

1042542067_0_86_2000_1211_1200x0_80_0_1_9d10ac96d3776775de48ccea7c56f111

أسراب من الجراد في هجوم غير مسبوق على السعودية

hhhhhhhhh

يالفيديو.. حريق هائل يثير الزعر في الرياض

قرقاش

قرقاش: الرياض هي عاصمة القرار الخليجي .. ونثق فيما ستفعله السعودية بهذا الملف

Capture

بعد التطورات المفاجئة.. نداء عاجل لكل المتواجدين بالسعودية