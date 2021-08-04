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الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأربعاء، 04-08-2021 09:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء في المملكة.
و حذر المركز في بيانه سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى من طقس اليوم، حيث أعلن عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة , المدينة المنورة), ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض, وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر
 

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