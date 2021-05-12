الأرصاد تحذر سكان عسير وأبها من طقس اليوم

الأربعاء، 12-05-2021
10:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم في منطقة عسير
محذرا سكانها منه .
و أشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك
سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة علي منطقة
عسير
إلي جانب سقوط ثلوج
.
و حذر المركز أيضا كلا من أبها و أحد رفيدة و المجاردة و النماص و بارق و
بلقرن و تنومة و خميس مشيط و رجال ألمع و محايل .
وأضاف المركز أن الطقس سيشمل أيضا نشاط في الرياح السطحية و انخفاض في
مستوي الرؤية مع تساقط للثلوج
و سيول
لافتا إلي أن هذا الطقس سيستمر حتى الساعة 8 مساء.